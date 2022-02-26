Зеленський: Київ та ключові міста навколо нього контролює українська армія, ми зламали задум окупантів

Київ та ключові міста навколо столиці контролює українська армія, задум окупантів щодо їх захоплення зламаний, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави та поставити тут своїх маріонеток як у Донецьку. Ми зламали їх задум. Вони не отримали переваги над нами", – заявив Зеленський у зверненні до українців у суботу.