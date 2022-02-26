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12:30 26.02.2022

Україна просить Ізраїль про посередництво у переговорах між Україною та Росією - CNN

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Україна просить Ізраїль про посередництво у переговорах між Україною та Росією - CNN

Президент України Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета прийняти у себе та допомогти у посередництві в переговорах між Україною та Росією, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає CNN.

"Наш президент вважає, що Ізраїль — єдина демократична держава, яка має чудові відносини і з Росією, і з Україною, і яку можна використати для полегшення цих переговорів", — сказав Корнійчук CNN у п'ятницю ввечері.

Корнійчук зазначив, що Єрусалим кращий за Мінськ, де відбувалися попередні переговори, тому що Білорусь є близьким союзником Росії, а Україна "не вірить у легітимність" нинішнього лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

"(Нам) безперечно потрібно змінити місце проведення, і ми вважаємо, що Єрусалим може бути хорошим місцем для цього", - сказав Корнійчук.

Щодо відповіді Ізраїлю на запит, Корнійчук сказав, що вони "ні згодні, ні заперечують його, вони розглядають його, і це позитивний знак".

Джерело: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-news-02-25-22/h_45927b5b2a1bba71a2ea075c31980b2a

Теги: #україна #війна #ізраіль
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