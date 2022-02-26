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11:55 26.02.2022

Україна просить МАГАТЕ накласти санкції на атомні технології РФ та провести міжнародний аудит ядерних запасів – лист

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Україна просить МАГАТЕ накласти санкції на атомні технології РФ та провести міжнародний аудит ядерних запасів – лист

Постійне представництво в Україні міжнародних організацій (Відень) поінформувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про захоплення ЧАЕС збройними силами Росії та пропоновані Україною у зв'язку з цим санкції.

Згідно з листом представництва до агентства, яке перебуває у розпорядженні "Енергореформи", Україна просить МАГАТЕ створити спеціальну оперативну групу для спостереження за діями РФ, оскільки її агресія проти України та дії на Чорнобильському майданчику дають підстави сумніватися в ефективності наявних режимів безпеки.

Крім цього, Україна просить порушити питання про запровадження санкцій на будівництво нових АЕС за технологіями, розробленими в Росії, а також виконати міжнародний аудит ядерного матеріалу, який перебуває у її розпорядженні.

"Україна розглядає МАГАТЕ як унікальну і потужну міжнародну організацію, сподіваючись, що поряд із висловленням глибокого занепокоєння вона створить умови для тиску на Росію до того, як президент Путін віддасть наказ про застосування ядерної зброї як останнього аргументу в боротьбі за особисті амбіції", – йдеться у листі.

Відповідно до нього, Україна повністю дотримується всіх міжнародних зобов'язань у ядерній сфері та справді сподівається на ефективну та дієву підтримку з боку всіх держав-членів МАГАТЕ.

При цьому представництво зазначило, що з 24 лютого Чорнобильську АЕС захопили "неадекватні та непередбачувані військами ЗСУ РФ", унаслідок чого ядерні об'єкти на всій території України залишаються в зоні найбільшого ризику.

"Новий безпечний конфайнмент, побудований за рахунок значної кількості країн, щоб захистити світ від радіаційних наслідків зруйнованого 4-го енергоблока, зараз перебуває під загрозою випадкового нападу безпілотних літальних апаратів, вибухонебезпечних пристроїв або іншого військового спорядження, яке використовують ЗС Росії проти України", - наголошується у листі.

Станом на 25 лютого 2022 року також було оголошено повітряну тривогу на майданчику Хмельницької АЕС у місті Нетішині, також акцентувало представництво.

Як повідомлялося, 24 лютого ввечері Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) поінформувала МАГАТЕ про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами в зоні відчуження Чорнобильської АЕС унаслідок військового нападу.

"Атомні електростанції, інші ядерні та радіаційні об'єкти України є об'єктами мирного використання ядерної енергії, вони не розраховані на ведення воєнних дій і не повинні зазнавати нападу відповідно до статті 56 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року про захист жертв міжнародних збройних конфліктів", - наголосили при цьому в регуляторі.

Пізніше Мінприроди повідомило, що показники потужності дози гамма-випромінювання у зоні відчуження ЧАЕС у 2-15,8 разів перевищують середньорічні залежно від об'єкта.

Зі свого боку, ДІЯРУ пояснила перевищення контрольних рівнів дози гамма-випромінювання у зоні відчуження ЧАЕС порушенням верхнього шару ґрунту внаслідок великої кількості важкої військової техніки.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина також заявила, що дії Росії щодо захоплення ЧАЕС прямо порушують статтю 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій.

"АЕС та інші об'єкти поблизу, навіть військові, не повинні зазнавати нападу – це може призвести до вивільнення небезпечних сил та подальших тяжких втрат", – написала вона у Twitter 25 лютого.

Захоплення російськими окупантами зони відчуження ЧАЕС загрожує ядерною катастрофою для всього світу, заявило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Цього самого дня Верховна Рада звернулася до парламентів та урядів світу із проханням закрити небо над Києвом та зоною відчуження ЧАЕС.

"Для того щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення, вберегти життя безневинних українських дітей, жінок та світ від нової ядерної катастрофи, закликаємо вас закрити небо над Києвом та зоною відчуження ЧАЕС", – сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, звертаючись від її імені до парламентів та урядів світу.

У ніч із п'ятниці на суботу голова ДІЯРУ Олег Коріков заявив, що Україна розраховує на вжиття дієвих заходів впливу на країну агресора Російську Федерацію з боку МАГАТЕ та інших міжнародних організацій через захоплення ЧАЕС та зону відчуження.

Джерело: Енергореформа

Теги: #магате #санкції
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