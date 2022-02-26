Події

11:06 26.02.2022

Зеленський обговорив з главою Єврокомісії дієву допомогу Україні від ЄС у боротьбі проти РФ

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Зеленський обговорив з главою Єврокомісії дієву допомогу Україні від ЄС у боротьбі проти РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн надання дієвої допомоги від ЄС у боротьбі проти російських військ.

"Україна зі зброєю в руках бореться з окупантом, захищаючи свою свободу і європейське майбутнє. Обговорив з Урсулою фон дер Ляєн дієву допомогу нашій країні від ЄС у цій героїчній боротьбі. Вірю, що і ЄС обирає Україну", - написав Зеленський у Twitter у суботу вранці.

Теги: #розмова #зеленський #ляєн
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