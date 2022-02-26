Українські ППО збили націлену в дамбу Київського водосховища ракету - "Укрводшлях"

Державне підприємство "Укрводшлях" повідомило про спробу обстрілу дамби Київського водосховища.

"Сьогодні вранці о 3:50 українські ППО збили російську ракету, що летіла в бік дамби Київського водосховища, розташованого на північ від Києва. Якщо дамбу буде зруйновано, повінь завдасть катастрофічної шкоди вниз за течією, затоплюючи житлові райони та села, наражаючи на небезпеку тисячі людей", - йдеться у повідомленні "Укрводшляху".

За даними ДП, якщо Київська дамба прорветься, то Канівська, Кременчуцька та інші дамби каскаду будуть зруйновані, що, у свою чергу, може призвести навіть до аварії на Запорізькій АЕС.

Крім того, прорив Київської дамби призведе до руйнування Оболоні, Подолу та всього лівобережжя Києва. Повінь зруйнує мости та комунікації, залишивши райони без електрики, води та транспорту.