Події

08:10 26.02.2022

Київська ГЕС під контролем українських збройних сил

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Київська ГЕС під контролем українських збройних сил

Об'єднана енергосистема України працює стабільно, повідомила пресслужба Міністерства енергетики у суботу.

Наголошується, що Київська ГЕС перебуває під контролем Українських Збройних Сил. "Але поки що станція не працює, персонал перебуває в укритті", - повідомило Міненерго.

Київська ТЕС-6 працює у штатному режимі.

Крім того, в результаті бойових дій пошкоджено низку повітряних ліній та підстанцій та відключено від мережі 32 населені пункти у Чернігівській області; 53 населені пункти в Запорізькій області; 11 населених пунктів у Сумській області; 551 домогосподарство в Одеській області у сільській місцевості.

"Технічний персонал оперативно відновлює енергопостачання споживачам, щойно припиняються бойові дії на території відповідних пошкоджень", - повідомило Міненерго.

Інформація станом на 7 годину ранку суботи.

Теги: #ситуація #міненерго
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