Байден розпорядився терміново надати Україні фінансову допомогу на військові потреби

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні як негайну допомогу $600 млн на оборону, повідомив Білий дім.

В опублікованому ним меморандумі йдеться: "Справжнім делегую держсекретареві повноваження (...) надання Україні негайної військової допомоги".

Держсекретар має зробити висновок, чи відповідає інтересам США виділення Україні на безоплатній основі $250 млн. Ще $350 млн мають бути виділені Пентагону "на оборонні товари та послуги", а також "на військову освіту та підготовку", розпорядився Байден.