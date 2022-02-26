Події

07:38 26.02.2022

Байден розпорядився терміново надати Україні фінансову допомогу на військові потреби

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Байден розпорядився терміново надати Україні фінансову допомогу на військові потреби

Президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні як негайну допомогу $600 млн на оборону, повідомив Білий дім.

В опублікованому ним меморандумі йдеться: "Справжнім делегую держсекретареві повноваження (...) надання Україні негайної військової допомоги".

Держсекретар має зробити висновок, чи відповідає інтересам США виділення Україні на безоплатній основі $250 млн. Ще $350 млн мають бути виділені Пентагону "на оборонні товари та послуги", а також "на військову освіту та підготовку", розпорядився Байден.

 

 

Теги: #сша #президент #україна #допомога
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