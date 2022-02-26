Події

07:24 26.02.2022

За добу на Харківщині знищено понад 100 одиниць ворожої бронетехніки

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За добу на Харківщині знищено понад 100 одиниць ворожої бронетехніки

Минулої доби в Харківській області російські війська продовжували бойові дії у напрямку Дергачів, Циркунів та Чугуївському напрямку, були спроби прорвати оборону з боку Високого, проте ворог зазнав великих втрат, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За вчора ворог зазнав дуже великих втрат. Понад сто одиниць ворожої броньованої техніки та сотні вбитих ворогів. Наші воїни героїчно відстоюють межі міста Харкова. Ми перекриваємо усі напрямки", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

З його слів, напередодні були випадки прориву оборони.

"Кілька ворожих танків увійшли до міста, після чого було знищено і відновлено контроль нашими військами. Після серйозного опору наших героїв ворог почав ганебно мітити з артилерії соціальну інфраструктуру, снаряди потрапили до центру крові на Олексіївці та дитячої обласної лікарні. Пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ. Були спроби знищити військові об'єкти у центрі міста. На жаль, є постраждалі", - написав Синєгубов.

Він наголосив, що станом на ранок суботи пересуватися містом небезпечно, незважаючи на закінчення комендантської години.

"Вночі працювали диверсійно-розвідувальні групи ворога. Їхня мета – завербувати громадянське населення, визначити цілі та закладки електронних міток для ворожої артилерії. Окупанти працюють групами від двох до п'яти осіб. Про всі випадки виявлення підозрілих осіб повідомляйте поліції чи військовим!", - напис Синєгубов.

"Виходити з укриттів небезпечно! Очікуємо на масивний обстріл наших позицій з ворожої артилерії та літаків", - додав він.

Він повідомив, що є випадки пошкодження газопроводів, електромереж, водопроводів та іншої критично важливої інфраструктури населених пунктів області.

"Ремонтні бригади вже розпочали аварійні роботи. Так, обстріли тривають, але ми робимо все можливе, щоб у найкоротші терміни усунути пошкодження", - написав Синєгубов.

 

 

Теги: #втрати #харківська_область #ворог
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