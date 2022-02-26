Головнокомандувач ЗСУ: Закінчилась друга доба оборони, противник не досяг поставлених стратегічних цілей

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявляє, що за результатами другого дня оборони України противнику не вдалося досягти поставлених раніше стратегічних цілей.

"Закінчилася друга доба героїчної оборони України від російського вторгнення. Я дякую кожному воїну і всім, хто став на захист країни", - йдеться у повідомленні головнокомандувача на сторінці у Facebook.

За його словами, українські сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки та гелікоптери супротивника, збиваючи в небі крилаті ракети.

"Противник не досяг поставлених раніше стратегічних цілей. Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо!", - наголосив він.