Події

22:35 25.02.2022

Зеленський висловив подяку грузинському народу за акції проти війни в Україні

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Зеленський висловив подяку грузинському народу за акції проти війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку грузинському народові за акції проти війни в Україні.

"Неймовірний грузинський народ, який точно розуміє, що друзів треба підтримувати! Дякую кожному в Тбілісі та інших містах, де вийшли на підтримку України та проти війни. Справді, бувають моменти, коли громадяни – не уряд, а кращі за уряд", – написав Зеленський у Twitter.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що "антинародна та непродумана політика в країні закінчилася" і Грузія не приєднається до фінансових та економічних санкцій Заходу проти Росії.

Він також назвав "безвідповідальною та шкідницькою" політику, яку ведуть радикальні опозиційні партії, які вимагають від влади приєднатися до санкцій проти Росії.

 

 

 

Теги: #підтримка #грузія #громадяни
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