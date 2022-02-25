Події

22:25 25.02.2022

Мінекономіки вже збирає матеріали для міжнародних судів стосовно нападу РФ

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Мінекономіки вже збирає матеріали для міжнародних судів стосовно нападу РФ

Уряд України у співпраці з провідними експертними групами розпочав процес фіксації та оцінки всіх економічних збитків, завданих у результаті нападу Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Поки наші Збройні сили героїчно відбивають атаки ворога по всій країні, ми вже працюємо над двома стратегічно важливими кроками для економічної підтримки України. Міністерство економіки об'єднало зусилля з найкращими економістами країни – Київською школою економіки, Ukraine Economic Outlook та іншими експертними групами. Ми повинні розуміти масштаби втрат для нашої критичної інфраструктури, військових та цивільних об'єктів", – наголосила вона.

За словами Свириденко, після завершення військових дій Україна звертатиметься до міжнародних партнерів за фінансовою підтримкою для відновлення критичної інфраструктури. Тому вже зараз міжнародних експертів запрошують аналізувати поточні збитки.

Другою причиною такої роботи є намір звернутися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі за справедливим покаранням Росії за її військові злочини.

"Якщо окупант думає, що він може просто так прийти вбивати людей, руйнувати все і не нести за це відповідальність - він сильно помиляється. Крім страшної ціни у вигляді знешкодженої техніки та живої сили вони заплатять і за підірвані мости, і за пошкоджені дороги, і за розбомблені аеропорти. І, звісно, за зруйновані будинки українців та інші цивільні об'єкти", – запевнила міністр.

Вона зазначила, що Росія має виплатити компенсації та репарації за всі руйнування та вбивства, вчинені нею.

"Агресор має нести не лише моральну, юридичну, а й фінансову відповідальність за свої дії. Україна робитиме все можливе для цього. Робота триває. Ми обов'язково відбудуємо нашу інфраструктуру та повернемося на шлях економічного розвитку", – сказала міністр.

Свириденко також закликала підтримувати збройні сили України та вірити в перемогу.

 

 

Теги: #суд #україна #війна #росія
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