Розпочав роботу Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабміні

Розпочав роботу Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабінеті Міністрів України.

"Розпочав роботу Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабінеті Міністрів України для забезпечення національної безпеки та оборони у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення. Штаб працюватиме під головуванням віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної", - йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

Наголошується, що завдання штабу – максимально консолідувати можливості бізнесу та міжнародних партнерів для забезпечення потреб України у гуманітарній та технічній допомозі в умовах воєнного стану.

Штаб у режимі 24/7 координуватиме роботу військово-цивільних адміністрацій за такими напрямами: медична допомога, соціальний захист, задоволення продовольчих потреб, розміщення осіб, які змушені залишити свої домівки через бойові дії.

"Країни світу вже активно підтримують Україну оперативною гуманітарною допомогою", - наголосили в уряді.