Події

22:13 25.02.2022

Розпочав роботу Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабміні

1 хв читати
Розпочав роботу Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабміні

Розпочав роботу Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабінеті Міністрів України.

"Розпочав роботу Національний координаційний гуманітарний штаб при Кабінеті Міністрів України для забезпечення національної безпеки та оборони у зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України та цивільного захисту населення. Штаб працюватиме під головуванням віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної", - йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

Наголошується, що завдання штабу – максимально консолідувати можливості бізнесу та міжнародних партнерів для забезпечення потреб України у гуманітарній та технічній допомозі в умовах воєнного стану.

Штаб у режимі 24/7 координуватиме роботу військово-цивільних адміністрацій за такими напрямами: медична допомога, соціальний захист, задоволення продовольчих потреб, розміщення осіб, які змушені залишити свої домівки через бойові дії.

"Країни світу вже активно підтримують Україну оперативною гуманітарною допомогою", - наголосили в уряді.

Теги: #кабмін #штаб #координація
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 25.02.2022
Кабмін затвердив додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців у зв'язку із впровадженням воєнного стану

Кабмін затвердив додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців у зв'язку із впровадженням воєнного стану

08:48 24.02.2022
Шмигаль: Кабмін та інші органи влади в Києві працюють у режимі воєнного стану

Шмигаль: Кабмін та інші органи влади в Києві працюють у режимі воєнного стану

06:55 23.02.2022
У Верховній Раді буде створено оборонний штаб

У Верховній Раді буде створено оборонний штаб

21:11 22.02.2022
У ВР створять штаб оборони - Арахамія

У ВР створять штаб оборони - Арахамія

14:16 15.02.2022
Кабмін доручив створити єдину інформплатформу "UAразом" для щоденного інформування про ситуацію з безпекою

Кабмін доручив створити єдину інформплатформу "UAразом" для щоденного інформування про ситуацію з безпекою

14:03 15.02.2022
У День єднання адмінбудівлі підсвітять кольорами Державного прапора України

У День єднання адмінбудівлі підсвітять кольорами Державного прапора України

08:04 15.02.2022
Кабмін зареєстрував свій законопроект про збільшення ренти на газ зі ще вищими ставками, має намір направити гроші на розвиток внутрішньої авіації

Кабмін зареєстрував свій законопроект про збільшення ренти на газ зі ще вищими ставками, має намір направити гроші на розвиток внутрішньої авіації

07:33 15.02.2022
Кабмін затвердив план заходів до Дня єднання та підвищив зарплати військовим з 1 березня

Кабмін затвердив план заходів до Дня єднання та підвищив зарплати військовим з 1 березня

21:23 13.02.2022
Кабмін виділив 16,6 млрд грн на додатковий держмеханізм страхування безпеки польотів в Україні

Кабмін виділив 16,6 млрд грн на додатковий держмеханізм страхування безпеки польотів в Україні

20:04 13.02.2022
На засіданні Кабміну о 20.00 очікується ухвалення рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками – заступник голови ОП Тимошенко

На засіданні Кабміну о 20.00 очікується ухвалення рішень, які допоможуть авіакомпаніям у відносинах зі страховиками – заступник голови ОП Тимошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща поставить Україні міномети, боєприпаси і безпілотники

Співробітники ООН продовжують роботу в Україні

КМДА: УВАГА — ЗАГРОЗА АВІАУДАРУ

Кличко: ситуація зараз для Києва - без перебільшення - загрозлива

Кличко: П’ять вибухів сталися біля ТЕЦ-6 у Києві

ОСТАННЄ

Глави МЗС Німеччини та України виступають за посилення тиску на РФ для припинення агресії - Кулеба

Мінреінтеграції опублікувало поради громадянам, необхідні при перетині кордону з сусідніми державами на заході України

Зеленський висловив подяку грузинському народу за акції проти війни в Україні

Мінекономіки вже збирає матеріали для міжнародних судів стосовно нападу РФ

Усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні відкриті для пішоходів

Понад 30 учасників акції проти російського вторгнення в Україну заарештували, майже 100 оштрафовано у Петербургу

Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена і продовжує працювати у звичайному режимі

Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена та продовжує працювати у звичайному режимі – "Київтеплоенерго"

Противник знищує прикордонну інфраструктуру південних областей України з моря

Польща поставить Україні міномети, боєприпаси і безпілотники

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА