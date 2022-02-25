Події

21:27 25.02.2022

Голова Луганської ОДА: За день у Старобільську одна загибла, в Щасті постраждав водій автобуса

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Голова Луганської ОДА: За день у Старобільську одна загибла, в Щасті постраждав водій автобуса

За інформацією голови Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая, в результаті обстрілів у п'ятницю в Старобільську загинула жінка, завдано значної шкоди цивільній інфраструктурі, Щастя знищено на 80%, у Новоайдарі підірвано два мости.

"Оперативна інформація станом на 25.02.22: Новоайдар: Висаджені в повітря "новий" і "старий" мости, Щастя: 80% міста знищені! Обстріли не вщухають, до ранку певна кількість жителів змогли евакуюватися власним ходом", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Гайдай наголосив, що з градів обстріляно шкільні автобуси для евакуації мешканців Щастя. "Постраждав водій. Завтра знову спробуємо організувати евакуацію", – додав голова ОДА.

Крім того, у Старобільську в результаті мінометних обстрілів постраждали житлові будинки та соціальна інфраструктура. "Одна загибла", - написав Гайдай.

Також зафіксовано обстріли Золотого та Новотошківського. У Нижньому пошкоджено житлові будинки. У Попасній увечері пошкоджено будівлю. Без жертв. У Комишевасі пряме потрапляння в житловий будинок, без жертв.

 

 

 

Теги: #війна #зведення #луганська
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