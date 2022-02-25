КМДА: УВАГА — ЗАГРОЗА АВІАУДАРУ
Київська міська державна адміністрація заявляє про загрозу авіаудару по столиці.
«Увага – загроза авіаудару. Усім терміново прослідувати в укриття», - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.
Київська міська державна адміністрація заявляє про загрозу авіаудару по столиці.
«Увага – загроза авіаудару. Усім терміново прослідувати в укриття», - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.
"Укрзалізниця" сьогодні відправить сім евакуаційних рейсів із Києва у західному напрямку - достатньо для евакуації 10 тис. осіб
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