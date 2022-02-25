Події

21:11 25.02.2022

КМДА: УВАГА — ЗАГРОЗА АВІАУДАРУ

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КМДА: УВАГА — ЗАГРОЗА АВІАУДАРУ

Київська міська державна адміністрація заявляє про загрозу авіаудару по столиці.

«Увага – загроза авіаудару. Усім терміново прослідувати в укриття», - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Теги: #київ #війна #ситуація
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