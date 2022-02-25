Путіна і Лаврова внесено до санкційного списку ЄС

Президент РФ Володимир Путін та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров внесені до списку осіб, які потрапили під санкції Європейського Союзу, повідомив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Президент Путін і міністр закордонних справ Лавров - у санкційному списку... Єдині лідери у світі, які потрапили під санкції ЄС - це Асад із Сирії, Лукашенко з Білорусі, і нині Путін - із Росії", - сказав Боррель на пресконференції за результатами засідання ради міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі у п'ятницю.

Він додав, що під санкції також потрапили решта членів російської Думи, які підтримують агресію Росії, а також члени російської Ради безпеки. Боррель зазначив, що це "важливий крок".

Боррель повідомив, що ЄС також прийняв пропозицію щодо запровадження санкцій проти "всіх, хто значно надає економічну підтримку, всіх, хто має значну економічну роль та підтримку режиму".