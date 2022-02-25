Події

20:27 25.02.2022

ОЕСР припинила переговори щодо приєднання РФ, більше не покличе Москву на міністерські зустрічі

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ОЕСР припинила переговори щодо приєднання РФ, більше не покличе Москву на міністерські зустрічі

Переговори про приєднання РФ до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), які з 2014 року перебували у статусі призупинених, припинено.

Причиною такого рішення ОЕСР у своїй заяві називає "повномасштабну агресію Росії проти України".

Одночасно ОЕСР зробить іще низку кроків, спрямованих на перегляд відносин із Росією, зокрема буде закрито московський офіс організації, Росія перестане отримувати запрошення на міністерські зустрічі ОЕСР.

Теги: #росія #переговори #припинення #оеср
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