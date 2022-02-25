ОЕСР припинила переговори щодо приєднання РФ, більше не покличе Москву на міністерські зустрічі

Переговори про приєднання РФ до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), які з 2014 року перебували у статусі призупинених, припинено.

Причиною такого рішення ОЕСР у своїй заяві називає "повномасштабну агресію Росії проти України".

Одночасно ОЕСР зробить іще низку кроків, спрямованих на перегляд відносин із Росією, зокрема буде закрито московський офіс організації, Росія перестане отримувати запрошення на міністерські зустрічі ОЕСР.