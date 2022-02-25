Події

20:18 25.02.2022

Голова виконкому "УДАРу" Палатний закликав українців вступати до тероборони

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Голова виконкому "УДАРу" Палатний закликав українців вступати до тероборони

Голова виконкому "УДАРу Віталія Кличка" Артур Палатний звернувся до українців, закликає вступити до лав територіальної оборони.

"Україно, зараз відбуваються чи не найважчі часи для нашої неньки! Територія України завдається вторгненням ворога з усіх сторін. Ми вже відчули обстріл з ворожих вертольотів, побачили спалахи снарядів та почули шум російських танків. Війська ворога намагаються якомога сильніше злякати та дезорганізувати кожного з нас, вони хочуть паніки та суцільного хаосу народу. Але це не так просто для них! Наш народ показує силу та характер, ми діємо злагоджено та швидко, ми думаємо тверезо та оперативно. Щохвилини ми спостерігаємо за новинними ресурсами, ми чуємо тисячі обіцянок від світових лідерів, але справжні захист та оборона залежать лише від наших солдатів та активних громадян!", - зазначив Палатний у зверненні, оприлюдненому в соцмережі Facebook.

Він наголосив, що чоловіки, які втекли з України, не матимуть тут майбутнього.

"Останні кілька днів Збройні Сили України цілодобово відстоюють цілісність нашої території та життя наших громадян. Тисячі людей вийшли на захист держави, відклавши в сторону все своє попереднє життя задля світлого та вільного майбутнього.  Пам‘ятайте, всі псевдопатріоти чоловіки, що якнайшвидше втікали задля очікування мирних часів на світових курортах, будуть віддані під трибунал! Чи є в них майбутнє в Україні? Ні!", - додав він.

Він упевнений, що Україна зможе вистояти та перемогти.

"Чи є майбутнє в самої України? Безперечно так і ще раз так! Наша держава - нездоланна, наш народ - незламний! Україна підніметься з колін і розквітне. Наші сім‘ї знову знатимуть, що таке щасливе і мирне життя, наші діти матимуть неабияке майбутнє, ми постанемо героями перед усією світовою спільнотою! Українці, це є наша земля, наша країна, наша Батьківщина! Україна - наш дім і ми відстоюватимемо його до кінця, до останнього патрону! Слава Україні!", - підсумував Палатний.

 

 

 

Теги: #вступ #тероборона
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