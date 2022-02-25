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19:09 25.02.2022

Лідери НАТО закликали РФ негайно припинити війну з Україною

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Лідери НАТО закликали РФ негайно припинити війну з Україною

 Глави держав та урядів країн-членів НАТО виступили із заявою, в якій закликали Росію негайно припинити війну з Україною, вивести всі сили з її території та повернути з шляху агресії.

Текст заяви оприлюднено після завершення позачергового саміту, який відбувся у п'ятницю у відеоформаті.

"Ми зібралися сьогодні, щоб обговорити найсерйознішу за останні десятиліття загрозу євроатлантичній безпеці. Ми рішуче засуджуємо повномасштабне вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі. Ми закликаємо Росію негайно припинити воєнний наступ, вивести всі свої сили з України та звернути з обраного нею шляху агресії. Цей давно спланований напад на Україну, незалежну, мирну та демократичну країну є жорстоким, абсолютно неспровокованим і невиправданим", - ідеться в заяві.

Лідери альянсу висловили жаль у зв'язку з "трагічними жертвами, величезними людськими стражданнями та руйнуваннями, спричиненими діями Росії". "Мир на європейському континенті докорінно підірвано. Світ притягне Росію, а також Білорусь до відповіді за свої дії. Ми закликаємо всі держави беззастережно засудити цей безсовісний напад. Ніхто не має бути обдурений шквалом брехні російського уряду", - наголошується у заяві.

Лідери НАТО також поклали повну відповідальність за цей конфлікт на Росію. "Росія відкинула шлях дипломатії та діалогу, неодноразово запропонований їй НАТО і союзниками. Вона докорінно порушила міжнародне право, зокрема Статут ООН. Дії Росії також є кричущою відмовою від принципів, закріплених в Основному акті Росія-НАТО: саме Росія порушила свої зобов'язання щодо цього акту", - деталізують у заяві.

Вони назвали рішення президента Путіна напасти на Україну "жахливою стратегічною помилкою, за яку Росії доведеться заплатити сувору ціну, і в економічному, і в політичному плані, найближчими роками". "Щодо Росії вже запроваджено масштабні та безпрецедентні санкції. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, зокрема ЄС. На запрошення генерального секретаря до нас сьогодні приєдналися Фінляндія, Швеція та Європейський Союз", - наголосили лідери.

Водночас вони висловили повну солідарність із "демократично обраним президентом, парламентом та урядом України, а також із мужнім народом України, який нині захищає свою Батьківщину". "Наші думки з усіма загиблими, пораненими та переміщеними внаслідок російської агресії, а також із їхніми сім'ями. НАТО, як і раніше, віддана всім основним принципам європейської безпеки, зокрема тому, що кожна країна має право обирати власні механізми безпеки. Ми продовжимо надавати політичну та практичну підтримку Україні, оскільки вона продовжує захищати себе, і закликаємо інших робити те саме", - заявили лідери альянсу.

Вони також підтвердили "непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води". "Ця принципова позиція ніколи не зміниться", - запевнили вони.

Союзники зазначили, що у світлі дій Росії буде "вжито всіх необхідних заходів для стримування та оборони НАТО". "Ми й надалі вживатимемо всіх заходів та рішень, необхідних для гарантування безпеки та оборони всіх союзників. Ми розгорнули оборонні сухопутні та повітряні сили в східній частині альянсу, а також морські засоби в зоні дії НАТО. Ми активували оборонні плани НАТО, щоб підготуватися до реагування на низку непередбачених обставин і гарантувати безпеку території альянсу, зокрема залучаючи наші сили реагування", - перерахували вони.

Крім того, альянс здійснює "значне додаткове розгортання оборонних сил у східній частині альянсу". "Ми зробимо всі розгортання, необхідні для забезпечення сильного та надійного стримування та оборони у всьому альянсі зараз і в майбутньому. Наші заходи були і залишаються превентивними, пропорційними і не призводять до ескалації. Наша прихильність до статті 5 Вашингтонського договору непохитна. Ми об'єдналися, щоб захищати і захищати всіх союзників. Свобода завжди переможе гноблення", - підсумували вони.

Теги: #рф #нато #україна #заява
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