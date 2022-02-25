Події

18:55 25.02.2022

"Сільпо" тимчасово закрило частину магазинів, просить волонтерів приєднатися до роботи у супермаркетах

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"Сільпо" тимчасово закрило частину магазинів, просить волонтерів приєднатися до роботи у супермаркетах

Мережа супермаркетів "Сільпо" повідомляє про тимчасове закриття низки магазинів у п'ятницю в Києві, Мелітополі, Харкові, Херсоні, Чернігові та інших містах, закликає волонтерів приєднатися до роботи в торговельних точках.

У п'ятницю вдень також тимчасово закрито магазини "Сільпо" у Костополі, Малині, Маріуполі, Миргороді, Остері, Старих Петрівцях.

"Ми намагаємося відкривати магазини щойно з'являється можливість. Ситуація змінюється дуже швидко. Супермаркети працюють у неспокійному розкладі. Оновлення даємо у наших соцмережах та месенджерах", – зазначено у повідомленні мережі у Facebook у п'ятницю.

Компанія також повідомила про нестачу співробітників у магазинах і закликала всіх охочих приєднатися до роботи на волонтерських засадах. У повідомленні уточнюється, що для допомоги у роботі супермаркету необхідно звернутися до керуючого магазину з паспортом або ID-карткою.

Компанія наголошує, що не піднімає цін на товари, приймає безготівкову оплату, зокрема за рахунок накопичень на бонусних картках "Власний рахунок". Окрім того, на касі супермаркету працює зняття готівки до 500 грн.

"Сільпо" зазначає, що постачання товару до магазинів багато в чому залежить від ситуації на дорогах.

До мережі "Сільпо" входять 325 супермаркетів у 60 містах України і чотири делікатес-маркети Le Silpo — у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Теги: #закриття #волонтери #сільпо
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