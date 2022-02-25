Росії відмовили в участі у "Євробаченні"

Жодна російська група чи виконавець не зможуть взяти участі у пісенному конкурсі "Євробачення" цього року, повідомив Європейський мовний союз.

"Європейський мовний союз (EBU) оголошує, що жодна російська група не братиме участі у конкурсі пісні "Євробачення" цього року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвалене рішення "відображає занепокоєння тим, що у світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російського конкурсанта цього року завдасть шкоди репутації конкурсу".

Перш ніж ухвалити це рішення, як зазначається в повідомленні організаторів, EBU провів консультації з усіма членами організації.

Щорічний конкурс пісні серед країн Європейського мовного союзу "Євробачення" цього року має відбутися у Турині.

"Євробачення" проходить, починаючи з 1956 року, і є одним із найпопулярніших неспортивних заходів у світі з аудиторією до 600 млн глядачів. З 2015 року у конкурсі бере участь Австралія.