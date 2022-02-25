СЕТАМ пропонує передати арештоване майно на потреби ЗСУ – нардеп Янченко

Представники Системи електронних торгів арештованого майна (СЕТАМ) запропонували передати конфісковане майно для потреб Збройних сил України, повідомила народний депутат Галина Янченко (фракція "Слуга народу").

"Усе конфісковане майно має бути передане для потреб ЗСУ. З такою пропозицією до мене звернувся СЕТАМ. Наразі ми разом з Мінюстом та КМУ доопрацьовуємо юридичне рішення для цього. Проєкт наказу від Мінюсту вже готовий. Далі рішення за урядом. Після чого наші Збройні сили можуть отримати додаткові 600 автомобілів для пересування", - написала Янченко у Telegram-каналі у п'ятницю.