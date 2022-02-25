Події

17:38 25.02.2022

12 дітей із центру соціально-психологічної допомоги евакуйовано з небезпечних районів Києва - Мінсоцполітики

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12 дітей із центру соціально-психологічної допомоги евакуйовано з небезпечних районів Києва - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України заявляє, що 12 дітей із центру соціально-психологічної допомоги евакуйовано з небезпечних районів Києва.

"Міністерство соціальної політики повідомило про успішну термінову евакуацію 12 дітей, які перебували в центрі соціально-психологічної реабілітації, розташованому на вулиці Полярній у Києві", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, вранці у п'ятницю Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила про необхідність евакуації через безпосередню близькість військових дій, які становили загрозу життю та здоров'ю дітей.

"За зверненням Національної соціальної сервісної служби, департамент соціального захисту Київської міської державної адміністрації забезпечив перевезення та розміщення дітей. Дітей переміщено до іншого центру соціально-психологічної реабілітації у безпечному районі, забезпечено продуктами харчування, питною водою та всім необхідним", - зазначили у відомстві.

Теги: #евакуація #київ #діти
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