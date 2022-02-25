Події

17:06 25.02.2022

Пожежу на Вінницькому МЖК групи ViOil ліквідовано, одна людина загинула - ДСНС

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Пожежу на Вінницькому МЖК групи ViOil ліквідовано, одна людина загинула - ДСНС

Пожежу в екстракційному цеху Вінницького масложирового комбінату (МЖК, Вінниця), що входить до складу промислової групи ViOil, ліквідовано рятувальниками Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Згідно з повідомленням служби на її Facebook-сторінці в п'ятницю, причини займання поки що не встановлені, внаслідок пожежі одна людина загинула, п'ятеро - травмовані.

"Силами бійців ДСНС о 10:37 пожежу локалізовано, а о 10:51 ліквідовано. Внаслідок пожежі одна людина загинула, п'ятеро - травмовані. До боротьби з вогнем залучалося 56 осіб особового складу та дев'ять одиниць спецтехніки. Поки що обставини події з'ясовуються фахівцями. Загрози населенню немає. Витоку небезпечної речовини у повітрі також", - зазначено у повідомленні відомства.

Воно уточнило, що повідомлення про пожежу надійшло 25 лютого о 10:14 до Служби порятунку "101".

Промислова група ViOil об'єднує два масложирові комбінати - Вінницький та Чернівецький. Вінницький МЖК нині може брати до 3,5 тис. тонн насіння соняшника на добу. Потужності зі зберігання дають змогу ViOil одночасно зберігати на Вінницькому МЖК до 24 тис. тонн соняшникового насіння, 11,250 тис. тонн олії, 4 тис. тонн шроту.

До групи також входять мережа хлібоприймальних підприємств, елеватори, торговельні представництва у регіонах України.

Теги: #пожежа #вінницька_область
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