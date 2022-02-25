Боррель сподівається, що Китай вплине на Росію у питанні України, підтвердив плани впровадження санкцій проти Путіна та Лаврова

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель висловив сподівання, що КНР вплине на Росію в українському питанні.

"Сподіваюся, що Китай використовує свій вплив", - заявив Боррель у п'ятницю журналістам у Брюсселі.

Говорячи про санкції проти РФ, Боррель зазначив, що ЄС продовжить стежити за її діями в Україні: "Ми маємо продовжувати спостерігати та впроваджувати санкції за необхідності".

Слідом за низкою офіційних осіб із країн ЄС Боррель підтвердив, що Євросоюз збирається запровадити обмежувальні заходи проти президента РФ Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. "Якщо не станеться сюрпризів, то Путін і Лавров будуть у списку", - заявив Боррель, нагадавши, що в ЄС рішення щодо санкцій мають затверджувати одноголосно.