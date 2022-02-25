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16:49 25.02.2022

Глави МЗС Австрії та Німеччини підтвердили, що ЄС планує заморозити рахунки Путіна та Лаврова

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Глави МЗС Австрії та Німеччини підтвердили, що ЄС планує заморозити рахунки Путіна та Лаврова

Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг підтвердив, що Євросоюз планує внести до санкційних списків російських "главу держави та главу МЗС".

"Ми заморозимо рахунки всередині ЄС", - сказав Шалленберг журналістам у п'ятницю.

У п'ятницю відбувається рада глав МЗС ЄС.

Намір ЄС підтвердила голова МЗС Німеччини Анналена Бербок.

За її словами, буде застосовано санкції щодо президента РФ і глави МЗС Росії, загалом застосовувані санкції будуть жорсткими й "сильно нашкодять" Росії.

Раніше видання Financial Times (FT) із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що "ЄС готується заморозити активи Володимира Путіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова в рамках пакета санкцій, рішення щодо якого прийматимуть у п'ятницю".

Як повідомили співрозмовники видання, такий крок лідери обговорювали напередодні, більшість підтримали ці заходи. При цьому, як зазначають обізнані особи, щодо Путіна та Лаврова не впроваджуватимуть заборони на поїздки. Це, за даними джерел, "свідчить про намір ЄС тримати відкритими символічні дипломатичні можливості".

Лідери ЄС у ніч на п'ятницю узгодили нові "масивні та болючі" санкції щодо Росії. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, новий пакет санкцій ЄС стосуватиметься 70% ринку банківських послуг РФ, ключових державних компаній, унеможливить модернізацію НПЗ, зупинить постачання авіазапчастин.

Теги: #лавров #єс #путін #рахунки
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