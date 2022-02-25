Події

16:41 25.02.2022

За час вторгнення в Україну російська армія втратила понад 2800 військовослужбовців - Міноборони України

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За час вторгнення в Україну російська армія втратила понад 2800 військовослужбовців - Міноборони України

Із початку відкритого широкомасштабного вторгнення російської армії на територію України, загарбники втратили вже близько 2 800 військовослужбовців, майже 80 танків і понад пів тисячі бронемашин, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Із початку відкритого широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, військам країни-загарбника були завдані такі втрати (орієнтовно) станом на 15.00: танків до 80, бойових броньованих машин різних типів – 516, літаків – 10, вертольотів – 7, особового складу – 2800", - написала Маляр у Фейсбуці в п'ятницю.

Теги: #рф #війна #втрати
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