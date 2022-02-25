На Житомирщині ворожа ракета влучила в елеватор, пожежу ліквідовано - МВС

В Овруцькому районі Житомирської області ракета російських окупантів влучила в один із найбільших елеваторів, заявляють у МВС.

"Росіяни постійно розповідають фейки, що вони не стріляють по цивільній інфраструктурі…. В Овруцькому районі ракета влучила в елеватор. І на цей момент ми можемо говорити, що один із найбільших елеваторів півночі України горить, там згоряє величезна кількість зерна", - сказав у п'ятницю у відеозверненні пресслужби МВС спікер-радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Пізніше ДСНС у своєму Телеграм-каналі повідомила: "Пожежники ліквідували наслідки нальоту крилатої ракети на Житомирщині. 13:15 25 лютого у с. Радчиці Коростенського району стався наліт крилатої ракети, внаслідок якого пошкоджено конструкцію елеватора з подальшим горінням".

За інформацією ДСНС, спалахнузагорілося насіння соняшника на площі 20 кв.

"Ліквідовано пожежу о 15:07 на зазначеній площі. Загиблих і травмованих немає", - йдеться у повідомленні.