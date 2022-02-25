Події

16:31 25.02.2022

Єврокомісія готова допомогти країнам-членам, які готові прийняти біженців із України

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Єврокомісія готова допомогти країнам-членам, які готові прийняти біженців із України

Європейська комісія підготувала план із надання допомоги країнам-членам Євросоюзу, які готові прийняти біженців із України, які змушені залишити країну через вторгнення Росії.

Про це у п'ятницю повідомила представник Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ Анітта Хіппер.

"Комісія готова допомогти державам (готовим прийняти біженців). Комісія підготувала глобальний план надзвичайних подій, щоб вирішувати наслідки російської агресії в Україні. Я не можу говорити про цифри (біженців із України - ІФ), але ми бачили, що люди прибувають на кордон", - констатувала вона.

Інших подробиць представник ЄК не повідомила. При цьому Хіппер зазначила, що ЄК "відстежує ситуацію, яка постійно змінюється".

Теги: #україна #єврокомісія #біженці
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