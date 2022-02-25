"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди зі Львова до кордону з Польщею

"Укрзалізниця" призначає додаткові потяги сполученням Львів-Держкордон (Медика)-Львів.

Як зазначено в Телеграм-каналі УЗ, ці потяги курсуватимуть щодня, до скасування.

"Зважаючи на суттєве зростання пасажиропотоку сполученням Львів-Державний кордон України з Республікою Польща "Укрзалізниця" організує додаткові поїзди за маршрутом Львів – Держкордон (Медика, Польща) – Львів. Для забезпечення перевезень пасажирів у цьому сполученні залізничники використовують приміський рухомий склад", - зазначено в повідомленні.

Потяг №7601 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 19:55 та прибуває на кінцеву станцію о 22:29;

поїзд № 7602 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 01:11 та прибуває до Львова о 03:45;

поїзд № 7603 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 00:40 і прибуває на кінцеву станцію о 03:14;

поїзд № 7604 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 06:00 та прибуває до Львова о 08:34;

поїзд № 7605 Львів – Держкордон (Медика) вирушає зі Львова о 05:27 та прибуває на кінцеву станцію о 08:01;

поїзд № 7606 Медика (Держкордон) – Львів вирушає зі ст. Медика о 10:41 та прибуває до Львова о 13:15.

Зазначені поїзди вирушають та прибувають на головний вокзал Львова.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1162