Події

15:25 25.02.2022

Тимчасово закриті магазини "АТБ" у Мелітополі, Новій Каховці, Херсоні, Старокостянтинівці, на Оболоні та Троєщині в Києві

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Тимчасово закриті магазини "АТБ" у Мелітополі, Новій Каховці, Херсоні, Старокостянтинівці, на Оболоні та Троєщині в Києві

Супермаркети "АТБ" у Мелітополі, Новій Каховці, Херсоні, Старокостянтинівці, а також у районах Оболонь і Троєщина в Києві тимчасово закриті через активні бойові дії, решта магазинів працюють у посиленому режимі.

"Проводиться погодинний моніторинг ситуації по всіх регіонах присутності компанії. Після стабілізації ситуації в зоні збройних зіткнень магазини торговельної мережі "АТБ" відновлюють свою діяльність, з урахуванням усіх необхідних заходів безпеки для покупців", – повідомив директор корпорації "АТБ" Борис Марков у п'ятницю у Facebook.

Він пояснив, що зараз є перебої з постачанням продуктів харчування і товарів від окремих постачальників та виробників, що перебувають у зонах бойових дій. "АТБ" здійснюють перерозподіл залишків між магазинами, використовує залишки на складах.

Марков також повідомив, що компанія забезпечує продуктами харчування військові частини ЗСУ, об'єднання територіальної оборони, резервістам, сформовано резервні фонди.

Раніше повідомлялося, що магазини "АТБ" працюють з 8:00 до 20:00.

 

Теги: #війна #торгівля #атб
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