Прессекретар Борреля українською мовою з подіуму Єврокомісії висловив підтримку українському народу

Прессекретар Високого представника ЄС Жозепа Борреля Пітер Стано з подіуму Європейської Комісії заявив про підтримку українському народу та журналістам, які працюють в Україні та Росії.

У п'ятницю в Брюсселі з подіуму пресконференц-зали Європейської Комісії, де на великому екрані демонструються зображення українського та європейського прапорів, Стано сказав: "У цей перший брифінг після брутального вторгнення в Україну від імені всіх своїх колег я хочу сказати, що ми цінуємо хоробрість українських, міжнародних і російських журналістів. Ті, які в Україні, – вони працюють в умовах війни, і ті, які в Росії – вони працюють в умовах війни – цензури. Ми також цінуємо хоробрість і жертви українського народу в цей час. Ми з вами, український народе. Ми з вами проти агресорів та окупантів. І я скажу це теж українською".

Стано перейшов на українську мову, сказавши: "Ми з Україною проти агресорів та окупантів. Ми цінуємо хоробрість та жертву українського народу".

Потім він знову перейшов на англійську: "Я також хочу віддати данину поваги тисячам хоробрих громадян Росії, жінок і чоловіків, які вийшли на вулиці в десятках міст РФ учора, сьогодні й, можливо, в наступні дні, якщо це буде можливо, щоб спокійно висловити їх. Цим хоробрим російським громадянам я хотів би сказати: ми знаємо, що Кремль – це не Росія, ми знаємо, що Путін – це не російський народ".

Стано повторив ці слова російською, додавши: "Ми цінуємо вашу мужність".