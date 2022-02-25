Події

14:20 25.02.2022

Прессекретар Борреля українською мовою з подіуму Єврокомісії висловив підтримку українському народу

2 хв читати
Прессекретар Борреля українською мовою з подіуму Єврокомісії висловив підтримку українському народу

Прессекретар Високого представника ЄС Жозепа Борреля Пітер Стано з подіуму Європейської Комісії заявив про підтримку українському народу та журналістам, які працюють в Україні та Росії.

У п'ятницю в Брюсселі з подіуму пресконференц-зали Європейської Комісії, де на великому екрані демонструються зображення українського та європейського прапорів, Стано сказав: "У цей перший брифінг після брутального вторгнення в Україну від імені всіх своїх колег я хочу сказати, що ми цінуємо хоробрість українських, міжнародних і російських журналістів. Ті, які в Україні, – вони працюють в умовах війни, і ті, які в Росії – вони працюють в умовах війни – цензури. Ми також цінуємо хоробрість і жертви українського народу в цей час. Ми з вами, український народе. Ми з вами проти агресорів та окупантів. І я скажу це теж українською".

Стано перейшов на українську мову, сказавши: "Ми з Україною проти агресорів та окупантів. Ми цінуємо хоробрість та жертву українського народу".

Потім він знову перейшов на англійську: "Я також хочу віддати данину поваги тисячам хоробрих громадян Росії, жінок і чоловіків, які вийшли на вулиці в десятках міст РФ учора, сьогодні й, можливо, в наступні дні, якщо це буде можливо, щоб спокійно висловити їх. Цим хоробрим російським громадянам я хотів би сказати: ми знаємо, що Кремль – це не Росія, ми знаємо, що Путін – це не російський народ".

Стано повторив ці слова російською, додавши: "Ми цінуємо вашу мужність".

Теги: #виступ #стано #українська_мова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:20 20.01.2022
Блінкен у четвер виступить з промовою щодо України

Блінкен у четвер виступить з промовою щодо України

12:27 11.01.2022
В Україні норми мовного закону про друковані ЗМІ набувають чинності в середині січня

В Україні норми мовного закону про друковані ЗМІ набувають чинності в середині січня

10:57 22.12.2021
Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

Усі друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію з 16 січня

14:54 09.12.2021
ЄС сфокусований на тому, як запобігти можливому посяганню РФ на українську територію, санкції обговорюватимуть лише в разі, якщо це станеться – Стано

ЄС сфокусований на тому, як запобігти можливому посяганню РФ на українську територію, санкції обговорюватимуть лише в разі, якщо це станеться – Стано

08:02 28.09.2021
Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН був одним із найбільш очікуваних і мав потужний ефект

Виступ Зеленського на Генасамблеї ООН був одним із найбільш очікуваних і мав потужний ефект

20:17 14.09.2021
Екс-начальник ГУР Міноборони Бурба: Засідання ТСК у справі "вагнерівців" у вівторок не відбулося

Екс-начальник ГУР Міноборони Бурба: Засідання ТСК у справі "вагнерівців" у вівторок не відбулося

11:25 19.08.2021
Кремінь ініціює створення музеїв української мови в навчальних закладах

Кремінь ініціює створення музеїв української мови в навчальних закладах

13:39 14.08.2021
Кандидати на керівників місцевих держадміністрацій повинні надати сертифікат про рівень володіння українською мовою – указ

Кандидати на керівників місцевих держадміністрацій повинні надати сертифікат про рівень володіння українською мовою – указ

18:47 05.08.2021
Усі радіомовники України дотримуються вимог законодавства щодо частки пісень українською - регулятор

Усі радіомовники України дотримуються вимог законодавства щодо частки пісень українською - регулятор

12:53 05.08.2021
Марафон із поліпшення статей в українській Вікіпедії відбудеться 16-24 серпня

Марафон із поліпшення статей в українській Вікіпедії відбудеться 16-24 серпня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі виявлені в Києві диверсійні групи знищено - МВС

Київ вступив у фазу оборони – Кличко

У морпорту "Південний" горить балкер NAMURA QUEEN - потрапляння ракети в кормову частину

Румунський бункеровщик за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем - головнокомандувач ЗСУ

В Охтирці російські війська обстріляли дитсадок, тяжко поранені діти – голова Сумської ОДА

ОСТАННЄ

Усі виявлені в Києві диверсійні групи знищено - МВС

Київ вступив у фазу оборони – Кличко

У морпорту "Південний" горить балкер NAMURA QUEEN - потрапляння ракети в кормову частину

Кулеба обговорив з главою МЗС Туреччини практичні кроки щодо зміцнення обороноздатності України

Румунський бункеровщик за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем - головнокомандувач ЗСУ

Рада просить парламенти та уряди світу закрити небо над ЧАЕС та Києвом

В Охтирці російські війська обстріляли дитсадок, тяжко поранені діти – голова Сумської ОДА

У Тернополі активно готують місця для тимчасового розміщення людей з областей, де тривають бойові дії, – мер

Російські війська цілеспрямовано обстрілюють житлові будинки в Харкові – голова ОДА Синєгубов

Веніславський: В урядовому кварталі в Києві наразі спокійно

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА