Події

13:30 25.02.2022

Агресію можна зупинити, якщо діяти без зволікань, – Зеленський, звертаючись до європейських лідерів

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Агресію можна зупинити, якщо діяти без зволікань, – Зеленський, звертаючись до європейських лідерів

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до лідерів європейських країн, заявив, що агресію можна зупинити, якщо діяти без зволікань.

"Європа має достатню силу, щоб зупинити цю агресію. Чого далі чекати від європейських країн? Анулювання віз для росіян? Відключення від SWIFT? Повна ізоляція Росії? Відкликання послів? Нафтове ембарго? Закриття неба? Сьогодні все це має бути на столі, тому що йдеться про загрозу нам, усім нам, усій Європі. Ще можна зупинити агресію. Треба діяти без зволікань", - заявив Зеленський на брифінгу в Офісі президента щодо оперативної ситуації в Україні.

 

Теги: #війна #зеленський
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