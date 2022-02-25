Українські військові збили крилату ракету під Вінницею – голова Вінницької ОДА

Під Вінницею сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету, повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.

"Наші військові збили російську крилату ракету – під Вінницею! Слава ЗСУ!", - написав Борзов у соцмережі Facebook у п'ятницю.

У свою чергу народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") повідомив, що українська армія у Вінниці збила ворожий літак.

"У Вінниці збили російський літак!", - написав Гончаренко у Телеграм-каналі.