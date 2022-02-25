Події

11:36 25.02.2022

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілів, до робіт залучено 13 тис. 400 осіб - ДСНС

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Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілів, до робіт залучено 13 тис. 400 осіб - ДСНС

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідувати результати обстрілів населених пунктів російськими військами, надавати допомогу постраждалому населенню та місцевим органам влади в організації евакуації населення.

"Загалом у системі ДСНС до виконання завдань з ліквідації наслідків обстрілів, гасіння пожеж та надання допомоги постраждалому населенню залучено 13 тис. 400 осіб та 2 тис. 800 од. спеціальної пожежно-рятувальної техніки", - зазначено в повідомленні в соцмережі Facebook.

У м. Києві станом на 10:00 ліквідовано пожежу в багатоповерховому житловому будинку на вул. Кошиця, 7А, що виникла внаслідок влучення вибухонебезпечного предмета. Підрозділи ДСНС врятували 20 людей, 150 людей евакуювали, постраждало вісім осіб.

Також ліквідовано пожежу в приватному житловому будинку, що виникла внаслідок падіння фрагментів літака на вул. Садовій, 54.

На Донеччині рятувальники забезпечили роботу пункту надання допомоги населенню у приміщенні школи №5 м. Красногорівка. Допомогу отримали понад 800 осіб.

Крім того, місцева влада евакуювала 27 дітей із сіл Новогнатівка та Миколаївка Волноваського району.

Триває гасіння пожеж, вилучення вибухонебезпечних предметів, підвезення технічної та питної води.

На Луганщині рятувальники евакуювали близько 1600 осіб з м. Лисичанська, зокрема 900 осіб поїздом до Хмельницького та близько 700 осіб поїздом до Одеси.

У м. Старобільську внаслідок обстрілу згоріли шість багатоповерхових будинків на вул. Ватутіна, ще два двоповерхові будинки зруйновані.

Відсутній зв'язок із 24-ю Державною пожежно-рятувальною частиною Станиці Луганської. Даних про стан особового складу немає.

У Львівській області група піротехнічних робіт здійснює роботи з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території с. Корналовичі Самбірського району.

У Полтавській області піротехнічна група у м. Миргороді виявила та знищила два реактивні снаряди.

У Тернопільській області евакуювали 12 осіб із с. Росохач, які потенційно опиняються у зоні ураження внаслідок можливих вибухів на артилерійській базі у с. Ягільниця.

У Харківській області евакуювали 15 цивільних осіб із м. Чугуєва. У м. Куп'янську підірвано два автомобільні мости "Харківський" та "Синьківський". Унаслідок руйнування "Харківського" мосту впали залізобетонні плити, які заблокували згорілий автомобіль. Крім того, два автомобілі злетіли з мосту. Підрозділи ДСНС забезпечили гасіння автомобіля. Власники потерпілих автомобілів допомоги не потребували.

Також рятувальники ліквідували загоряння даху будинку у с. Кондрашівка, що виникла внаслідок влучення снаряда. Постраждали двоє дітей до 12 років, одна жінка похилого віку у важкому стані.

На Херсонщині рятувальники локалізували пожежу на території центрального ринку м. Херсона. Також 25 лютого внаслідок обстрілу території між Херсоном та м. Олешки виникла пожежа на автозаправній станції. Сили ДСНС не залучають через небезпеку для особового складу.

 

Теги: #дснс #зведення
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