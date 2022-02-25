Генсек ООН: Росія має припинити воєнну операцію в Україні, відвести війська

Росія має припинити воєнну операцію в Україні та відвести війська, конфлікт усе ще можна відвернути, заявив у п'ятницю Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

"Це неприйнятно, але не незворотно. Мій заклик, як і вчора, до президента Путіна: зупиніть воєнну операцію, поверніть війська назад до Росії", - заявив Гутерреш.

Генсек ООН додав, що "такі односторонні дії безпосередньо суперечать Статуту ООН".

Він зазначив, що ООН "збільшує масштаб гуманітарних операцій в Україні та поблизу неї". На найнагальніші гуманітарні операції ООН виділила $30 млн.