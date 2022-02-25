Події

10:56 25.02.2022

Під час бойових сутичок поблизу Гостомеля поліція затримала двох російських окупантів – А.Геращенко

1 хв читати
Під час бойових сутичок поблизу Гостомеля поліція затримала двох російських окупантів – А.Геращенко

Під час бойових сутичок поблизу Гостомеля поліція затримала двох російських окупантів, один із них розповів, що командири відправляли їх на навчання.

"Поліція Київської області поблизу Гостомеля під час бойових сутичок затримала двох російських окупантів. Один тяжко поранений - йому надають допомогу. Другий, що з Кемеровської області, розповів, що командири сказали, що вони йдуть на навчання", - написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Телеграм-каналі в п'ятницю.

 

Теги: #рф #полон #диверсанти
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:11 25.02.2022
Генсек ООН: Росія має припинити воєнну операцію в Україні, відвести війська

Генсек ООН: Росія має припинити воєнну операцію в Україні, відвести війська

10:43 25.02.2022
Ворог з метою захоплення столиці рветься в напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ, втрачено Конотоп, тривають бої за Мелітополь

Ворог з метою захоплення столиці рветься в напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ, втрачено Конотоп, тривають бої за Мелітополь

07:34 25.02.2022
Зеленський: Цього ранку ми захищаємо нашу державу власними силами, як і вчора

Зеленський: Цього ранку ми захищаємо нашу державу власними силами, як і вчора

07:15 25.02.2022
Рада безпеки ООН проведе голосування щодо резолюції, що засуджує Росію, увечері в п'ятницю

Рада безпеки ООН проведе голосування щодо резолюції, що засуджує Росію, увечері в п'ятницю

03:55 25.02.2022
Санкции ЕС для РФ будут состоять из пяти частей и окажут максимальное воздействие на экономику

Санкции ЕС для РФ будут состоять из пяти частей и окажут максимальное воздействие на экономику

01:10 25.02.2022
У Київ проникли диверсійні групи ворога - Зеленський

У Київ проникли диверсійні групи ворога - Зеленський

00:45 25.02.2022
Зеленський: У перший день російського вторгнення Україна втратила 137 захисників, 316 поранено

Зеленський: У перший день російського вторгнення Україна втратила 137 захисників, 316 поранено

22:30 24.02.2022
Кремль готує нову хвилю атак, зокрема повітряний десант - Резніков

Кремль готує нову хвилю атак, зокрема повітряний десант - Резніков

21:30 24.02.2022
США розповсюджують санкції на представників російської еліти

США розповсюджують санкції на представників російської еліти

20:40 24.02.2022
Прем'єр Бельгії: для Росії потрібні санкції, які будуть кусати, а не гавкати

Прем'єр Бельгії: для Росії потрібні санкції, які будуть кусати, а не гавкати

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві знову оголошено повітряну тривогу

Зеленський обговорив протидію РФ із президентом Фінляндії, подякував за виділення $50 млн допомоги

Ворог з метою захоплення столиці рветься в напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ, втрачено Конотоп, тривають бої за Мелітополь

Зеленський залишається в Києві

Президент Литви переговорив із Зеленським і закликав демократичний світ до дій

ОСТАННЄ

У Києві знову оголошено повітряну тривогу

Зеленський у розмові з головою Єврокомісії: Ще не всі можливості щодо санкцій вичерпані, тиск на РФ має посилюватися

Центр протидії дезінформації закликає власників вебкамер у Києві не публікувати відео та припинити онлайн-трансляцію

Основні дистриб'ютори аптечних мереж не працюють – Подоляк

Противник обстріляв з "градів" автобуси, що їхали в Щастя для евакуації мешканців - Гайдай

Зеленський обговорив протидію РФ із президентом Фінляндії, подякував за виділення $50 млн допомоги

У СБУ попереджають про фейки, що поширюються від імені української спецслужби

"Укрзалізниця" скасовує низку приміських поїздів у всій країні

Російські Іл-76 здійснили посадку в Гомелі, десант висувається своїм ходом у напрямку Чернігів-Київ

Молдова зупиняє залізничне сполучення з Україною

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА