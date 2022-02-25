Під час бойових сутичок поблизу Гостомеля поліція затримала двох російських окупантів – А.Геращенко

Під час бойових сутичок поблизу Гостомеля поліція затримала двох російських окупантів, один із них розповів, що командири відправляли їх на навчання.

"Поліція Київської області поблизу Гостомеля під час бойових сутичок затримала двох російських окупантів. Один тяжко поранений - йому надають допомогу. Другий, що з Кемеровської області, розповів, що командири сказали, що вони йдуть на навчання", - написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму Телеграм-каналі в п'ятницю.