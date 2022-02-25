У СБУ попереджають про фейки, що поширюються від імені української спецслужби

У Службі безпеки України попереджають про фейки, які поширюються від імені СБУ, за посиланнями у яких ворог може отримати доступ до чатів, повідомляє спецслужба.

"У Telegram та інших месенджерах поширюється фейк від імені Служби безпеки України. Нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, щоб пройти перевірку. Це посилання, схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайн-ресурс Служби!", - йдеться у повідомленні СБУ, розміщеному в Telegram-каналі.

При цьому в СБУ зазначають, що насправді за посиланням буде запропоновано додати новий пристрій до облікового запису. "Після цього ворог отримує доступ до всієї історії листування (крім секретних чатів), а також зможе писати від вашого імені", - інформують у СБУ.

У службі попереджають, що переходити за посиланням і сканувати QR-код у жодному разі не можна.

"Нагадаємо, що офіційні інформканали СБУ це: сайт – www.ssu.gov.ua (без додаткових символів!), Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифікована сторінка, обов'язково – із синьою галочкою), Telegram – https://t.me/SBUkr (верифікований канал, обов'язково – із синьою галочкою)", - йдеться у повідомленні.