Події

10:43 25.02.2022

Ворог з метою захоплення столиці рветься в напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ, втрачено Конотоп, тривають бої за Мелітополь

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Ворог з метою захоплення столиці рветься в напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ, втрачено Конотоп, тривають бої за Мелітополь

Ворог намагається вчинити наступ на столицю і з цією метою рветься на напрямку "Козелець-Бровари" та "Конотоп-Ніжин-Київ", втрачено місто Конотоп, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України.

"Зараз ворог, отримавши гідну відсіч захисників Чернігова, намагається обійти місто і вчинити наступ на столицю. З цією ж метою, наступи на Київ, не зважаючи на втрати, ворог рветься на напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ. Втрачено місто Конотоп", - йдеться у повідомленні у Facebook.

У Генштабі повідомили, що на білоруському аеродромі Гомель здійснили посадку російські Іл-76 із десантниками на борту.

"У результаті пошкодження злітної смуги аеродрому Гостомель противник вирішив просуватися своїм ходом з території Білорусі у напрямку Гомель-Чернігів-Київ", - йдеться у повідомленні.

У Сіверській області підрозділи 1 ОТБР річкою Білоус зупинили противника.

"На півдні противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани, вийшов на рубежі Херсон, Нова Каховка, Каховка з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим. Веде бій за українське місто Мелітополь", - наголосили в Генштабі.

Поблизу Харкова та Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили супротивника та закріпилися на певному рубежі.

 

 

 

Теги: #рф #україна #війна #позиції
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