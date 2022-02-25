Події

10:36 25.02.2022

Молдова зупиняє залізничне сполучення з Україною

1 хв читати
Молдова зупиняє залізничне сполучення з Україною

Молдова тимчасово призупиняє залізничне сполучення з Україною.

"Від сьогодні скасовано курсування поїзда Одеса – Кишинів – Одеса", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Укрзалізниці".

 

 

Теги: #молдова #залізниця #призупинення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:55 24.02.2022
У Молдові оголошено режим НС на 60 днів

У Молдові оголошено режим НС на 60 днів

21:07 24.02.2022
Уряд Молдови запросить парламент про впровадження режиму НС через напад РФ на Україну

Уряд Молдови запросить парламент про впровадження режиму НС через напад РФ на Україну

23:16 21.02.2022
Президент Молдови засудила визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

Президент Молдови засудила визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

09:18 21.02.2022
Авіакомпанії Німеччини та Швейцарії призупиняють польоти до Києва

Авіакомпанії Німеччини та Швейцарії призупиняють польоти до Києва

19:11 18.02.2022
Мінінфраструктури готується до електрифікації залізничної ділянки Тернопіль – Івано-Франківськ

Мінінфраструктури готується до електрифікації залізничної ділянки Тернопіль – Івано-Франківськ

13:11 13.02.2022
Посольство України в Молдові надає допомогу пасажирам літака SkyUp, що екстрено сів у Кишеневі – МЗС

Посольство України в Молдові надає допомогу пасажирам літака SkyUp, що екстрено сів у Кишеневі – МЗС

19:22 12.02.2022
Україна і Молдова обговорили безпекову ситуацію в Придністровському регіоні

Україна і Молдова обговорили безпекову ситуацію в Придністровському регіоні

16:44 10.02.2022
Львівська область протягом двох років відновить євроколію Держкордон - Рава-Руська

Львівська область протягом двох років відновить євроколію Держкордон - Рава-Руська

10:17 03.02.2022
Литовські залізниці оцінюють можливість транзиту через Польщу після закриття маршрутів через Білорусь

Литовські залізниці оцінюють можливість транзиту через Польщу після закриття маршрутів через Білорусь

11:10 29.01.2022
Двоє людей загинули внаслідок наїзду поїзда у Львівській області

Двоє людей загинули внаслідок наїзду поїзда у Львівській області

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повітряна тривога оголошена у Рівному

У Києві знову оголошено повітряну тривогу

Зеленський обговорив протидію РФ із президентом Фінляндії, подякував за виділення $50 млн допомоги

Ворог з метою захоплення столиці рветься в напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ, втрачено Конотоп, тривають бої за Мелітополь

Зеленський залишається в Києві

ОСТАННЄ

Повітряна тривога оголошена у Рівному

Міністр оборони закликає українців поширювати в соцмережах інформацію з доказами російської агресії, щоб громадяни РФ "бачили, що вони підтримують"

У Маріуполі тривають запеклі бої за всіма напрямками - мер

В Умані ще один загиблий серед цивільного населення

Прем'єр Грузії назвав шкідницькою пропозицію опозиції приєднатися до західних санкцій проти Росії

До Сил тероборони можуть вступати люди старше 60 років, у Києві вже роздано 18 тис. автоматів і боєкомплектів

Українські військові збили крилату ракету під Вінницею – голова Вінницької ОДА

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки обстрілів, до робіт залучено 13 тис. 400 осіб - ДСНС

У Харкові наземний транспорт перевозить людей безкоштовно, метро працює в режимі укриття

ВР вимагає від гарантів із Будапештського меморандуму терміново діяти для припинення російської агресії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА