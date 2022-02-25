Молдова зупиняє залізничне сполучення з Україною
Молдова тимчасово призупиняє залізничне сполучення з Україною.
"Від сьогодні скасовано курсування поїзда Одеса – Кишинів – Одеса", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Укрзалізниці".
Молдова тимчасово призупиняє залізничне сполучення з Україною.
"Від сьогодні скасовано курсування поїзда Одеса – Кишинів – Одеса", - йдеться у повідомленні в Telegram-каналі "Укрзалізниці".
Ворог з метою захоплення столиці рветься в напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ, втрачено Конотоп, тривають бої за Мелітополь
Міністр оборони закликає українців поширювати в соцмережах інформацію з доказами російської агресії, щоб громадяни РФ "бачили, що вони підтримують"
До Сил тероборони можуть вступати люди старше 60 років, у Києві вже роздано 18 тис. автоматів і боєкомплектів
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины