Події

10:10 25.02.2022

Президент Литви переговорив із Зеленським і закликав демократичний світ до дій

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Президент Литви переговорив із Зеленським і закликав демократичний світ до дій

Ситуація в Україні погіршується, Київ під ударом, з кожною годиною дедалі більше жертв серед мирного населення, написав президент Литви Гітанас Науседа (GitanasNauseda) у Twitter за підсумками проведеної в п'ятницю розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Українці стоять твердо і гідно, але демократичний світ має допомогти. Ми маємо діяти зараз!" - заявив Науседа.

Уранці у п'ятницю Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що українська армія продовжує захищати державу самотужки, як і в четвер.

"Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці, як і вчора. Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. Чужі війська все ще намагаються активізуватися на нашій території", - сказав президент України.

Теги: #литва #україна #розмова #президенти
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