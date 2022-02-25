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09:49 25.02.2022

"Укрзалізниця" працює за графіком, вантажний рух обмежений лише на кількох ділянках, евакуювали понад 12 тис. осіб - голова компанії

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"Укрзалізниця" працює за графіком, вантажний рух обмежений лише на кількох ділянках, евакуювали понад 12 тис. осіб - голова компанії

АТ "Укрзалізниця" станом на 21:40 четверга працювала відповідно до графіка, повідомив голова правління компанії Олександр Камишін у своєму Телеграм-каналі.

“Весь критичний персонал працює. Локомотивні бригади забезпечують рух і пасажирських, і вантажних поїздівю. Вантажний рух ми тимчасово припинили лише за деякими ділянками. Ми посилено працюємо над евакуацією населення із Луганської та Донецької областей. Наразі вже евакуювали понад 12 тис. осіб", - заявив він у відеозверненні.

Він також повідомив, що наразі працюють усі українські залізничні вокзали, крім двох - "Херсон" та "Конотоп", які тимчасово евакуювали.

"Ми повернемося до них, щойно повернемо контроль над цими містами. Критична інфраструктура майже не постраждала. Пошкоджена одна опора та підірвано два мости на стиках із Росією", - наголосив Камишін.

Теги: #робота #укрзалізниця
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