Події

09:53 25.02.2022

Двоє дітей загинули в Україні за добу через обстріл ворога

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Двоє дітей загинули в Україні за добу через обстріл ворога

За добу через обстріл ворога загинули двоє дітей, обстріляні 33 цивільні об'єкти, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

"Мушу почати з того, що за цю добу через обстріл російських окупантів загинули двоє дітей... І це вина тільки РФ. Також росіяни кажуть, що вони не стріляють по цивільних об'єктах – 33 цивільні об'єкти було обстріляно за добу", - повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у заяві МВС, розміщеній у Facebook.

 

 

 

Теги: #війна #загибель
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