Двоє дітей загинули в Україні за добу через обстріл ворога

За добу через обстріл ворога загинули двоє дітей, обстріляні 33 цивільні об'єкти, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

"Мушу почати з того, що за цю добу через обстріл російських окупантів загинули двоє дітей... І це вина тільки РФ. Також росіяни кажуть, що вони не стріляють по цивільних об'єктах – 33 цивільні об'єкти було обстріляно за добу", - повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у заяві МВС, розміщеній у Facebook.