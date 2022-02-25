Мінкультури закликає іноземних музикантів висловити солідарність Україні, включивши до концертних програм Державний гімн нашої країни

Міністерство культури та інформаційної політики України закликає іноземних музикантів виявити солідарність з українським народом, включивши до концертних програм Державний гімн України.

"Шановні колеги, музиканти! Ви можете висловити свою солідарність українському народові, включивши до концертних програм Державний гімн України", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що текст "Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля" був написаний 1862 року, 160 років тому, задовго до того, як "Ленін винайшов Україну у хворій уяві Володимира Путіна".

"Підтримайте нашу боротьбу за свободу та демократію, привертаючи увагу до війни в Європі, в 21 столітті", - йдеться у повідомленні.

Партитури та партії для виконання твору з оркестром за посиланням: http://bit.ly/UkrainianAnthem