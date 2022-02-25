Глави МЗС та оборони України і Британії обговорили надання зброї та санкції проти Росії - Кулеба

Міністри закордонних справ та оборони України і Великої Британії обговорили надання зброї та санкції проти Росії, повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Уперше відбулася розмова 2+2 глав міністерств закордонних справ та оборони України та Великої Британії", - написав Кулеба у Twitter.

За словами міністра, серед тем розмови: санкції та зброя.

"Лондон працює дуже інтенсивно з обох питань. Британія вірить в Україну та нашу перемогу над агресором", - написав Кулеба.