Зеленський: Я запитав 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО – всі бояться, не відповідають

Президент Володимир Зеленського заявляє, що лідери європейських країн не готові надавати конкретику щодо вступу України до НАТО.

"Скільки б розмов я сьогодні не проводив би з лідерами різних держав. Я чув кілька речей. Я вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, а не просто словами. Але ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом із нами? Чесно – не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, – всі бояться", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні в ніч проти п'ятниці.

Президент зазначив, що сьогодні чули, що нібито Росія хоче говорити про нейтральний статус України.

"Я говорю всім партнерам нашої країни – зараз важливий момент, вирішується доля нашої країни. Я питаю їх, чи з нами вони? Вони відповідають, що з нами, але нас із собою до Альянсу брати не готові. Я запитав 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО, запитав прямо – всі бояться, не відповідають. А ми не боїмося, не боїмося нічого", – заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що не знає, які конкретно країни готові надати Україні гарантії щодо нейтрального статусу.