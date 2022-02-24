Аеропорт у Гостомелі – під контролем ЗСУ

Аеропорт авіапідприємства "Антонов" у Гостомелі (під Києвом) перебуває під контролем ЗСУ, повідомив голова підкомітету з держбезпеки та оборони парламентського комітету з нацбезпеки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу").

"Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав підтвердження, що аеропорт "Антонова" в місті Гостомелі Київської області наші Збройні сили відбили в десантників. Тривають бої, але ми взяли контроль над Гостомельським аеропортом, щоб не дати можливості використовувати його для розширення десантної операції та планів Російської Федерації", - сказав Веніславський в ефірі телеканалу "Україна-24" увечері в четвер.

Пресслужба Сухопутних військ України повідомила, що Росія своїми діями в Гостомелі намагається заблокувати Київ.

"Зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР. Для цього висаджено повітряний тактичний десант: до 200 російських солдат на аеродромі Гостомель. Ще одна мета загарбника - завдати втрат критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно завдаються ракетно-авіаційні удари", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у Фейсбуці.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що українські військові на гелікоптерах накрили аеродром Гостомелі вогнем, після чого висадилися і зачистили його від ворога.

"Російські десантники, хто вижив, розбіглися навколишніми лісами й полями", - підсумував Геращенко.