"Укрзалізниця" з 25 лютого скасовує рух низки поїздів у напрямку Київ - Шостка

АТ "Укрзалізниця" з 25 лютого скасовує рух низки поїздів у напрямку Київ - Шостка для гарантування безпеки пасажирів.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Укрзалізниці", скасовуються до наступних вказівок поїзди:

- №778/777 сполученням Київ - Шостка з 25 лютого в обох напрямках;

- №784/783 сполученням Київ - Шостка скасовується відправленням із Києва з 25 лютого, із Шостки - з 26 лютого;

- №780/777 Київ - Суми скасовується з 25 лютого в обох напрямках.

У зв'язку із небезпечною ситуацією УЗ також обмежує рух поїзда №786/785 Київ - Шостка до станції "Ніжин" із 25 лютого 2022 року.