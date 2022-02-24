"Укрзалізниця" з 25 лютого скасовує рух низки поїздів у напрямку Київ - Шостка
АТ "Укрзалізниця" з 25 лютого скасовує рух низки поїздів у напрямку Київ - Шостка для гарантування безпеки пасажирів.
Як повідомляється в Telegram-каналі "Укрзалізниці", скасовуються до наступних вказівок поїзди:
- №778/777 сполученням Київ - Шостка з 25 лютого в обох напрямках;
- №784/783 сполученням Київ - Шостка скасовується відправленням із Києва з 25 лютого, із Шостки - з 26 лютого;
- №780/777 Київ - Суми скасовується з 25 лютого в обох напрямках.
У зв'язку із небезпечною ситуацією УЗ також обмежує рух поїзда №786/785 Київ - Шостка до станції "Ніжин" із 25 лютого 2022 року.