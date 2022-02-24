У Молдові оголошено режим НС на 60 днів

Парламент Молдови у зв'язку з ситуацією в Україні оголосив у країні режим надзвичайного стану терміном на 60 днів, починаючи з 24 лютого. За це рішення одноголосно проголосували 88 депутатів від усіх парламентських фракцій.

Із запитом про впровадження режиму надзвичайного стану звернувся уряд Молдови.

Прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця представила заходи, які пропонується затвердити на період НС.

Серед них - заборона на проведення масових акцій та маніфестацій протесту, особливий режим роботи ЗМІ, припинення поширення фейкових новин, право уряду видворяти з країни "небажаних осіб", заходи щодо забезпечення громадян товарами першої необхідності; посилений режим роботи правоохоронних органів; організація роботи для прийняття біженців з України.

Гаврилиця повідомила, що в четвер до Молдови в'їхало понад 4,2 тис. біженців з України. Частина з них має намір вирушити до країн Євросоюзу, а понад 100 людей офіційно запитали притулок у Молдові.

Перед засіданням президент Мая Санду провела зустріч із депутатами від парламентської більшості та від опозиції.