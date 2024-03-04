Байден продовжив режим НС у зв'язку з російською агресією в Україні

Президент США Джозеф Байден продовжив ще на рік режим надзвичайного стану, який було запроваджено 2014 року у зв'язку з російською агресією в Україні, повідомляє Білий дім.

"Дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні; загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету й територіальній цілісності; і сприяють незаконному привласненню її активів, а також дії та політика уряду Російської Федерації, включно з анексією Криму та застосуванням сили в Україні, продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці, а також зовнішній політиці США. Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в указі № 13660 щодо України", - зазначено в листі Байдена спікеру Палати представників і голові Сенату.

У пресрелізі Білого Дому зазначено, що указ продовжує режим надзвичайного стану строком на один рік.

Режим надзвичайного стану в США у зв'язку із загрозою національній безпеці та зовнішній політиці, створеною діями та політикою осіб, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні, було оголошено 6 березня 2014 року.