Байден впевнений, що санкції США проти РФ будуть такими самими руйнівними, як російські кулі, ракети й танки

Президент США Джо Байден впевнений, що санкції США проти РФ будуть такими ж руйнівними, як російські кулі, ракети та танки.

"Так, як російські кулі, ракети й танки в Україні", - сказав Байден на брифінгу у Вашингтоні в четвер.

Так він відповів на запитання журналіста про те, чи впевнений він, що ці санкції будуть настільки ж руйнівними, як російські кулі, ракети і танки.

Водночас Байден наголосив, що запроваджені санкції перевершують відключення Росії від платіжної системи SWIFT.

"Санкції, які ми ввели, перевершують все, що ми коли-небудь робили. Санкції, які ми ввели, зібрали 2/3 світу, це ґрунтовні санкції. Поговорімо через місяць і подивимося, чи працюють вони", - наголосив Байден.